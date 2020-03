Coronavirus, regione Campania: l’iban per effettuare donazioni

Nel comunicato delle 18:00 di ieri 17 marzo 2020, la Protezione Civile ha reso noto che in Italia il numero delle persone contagiate da Coronavirus è salito a 26.062. Le persone guarite risultano essere pari a 2941 (192 in più dell’altro ieri). I deceduti sono 2.503 (se si pensa che al 12 marzo i morti erano 1016 si ha un’esatta proporzione del fenomeno).

Inoltre, risultano essere 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 879 sono in Lombardia, la regione più colpita dal virus; qui i casi totali positivi risultano essere pari a 12.095. La seconda regione più colpita risulta essere l’Emilia-Romagna, dove i casi positivi hanno raggiunto quota 3404. Stanno salendo drasticamente i contagi nella Regione Campania: alle ore 23:00 di ieri sera erano pari a 554.

Dei tamponi positivi della Regione Campania, fino a ieri sera alle 21:00, il maggior numero pari a 281 erano attribuibili alla provincia di Napoli. In particolare, 167 appartenevano a Napoli città e 114 a Napoli provincia. I restanti tamponi positivi: 68 erano attribuibili alla provincia di Caserta, 65 alla provincia di Salerno, 68 alla provincia di Caserta, 56 alla provincia di Avellino ed infine 4 alla provincia di Benevento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ieri sera ha lanciato un post sul profilo Facebook “Uniti ce la faremo“, unitamente alla foto di Palazzo Chigi illuminato dal tricolore. Questo post lanciato ieri sera vuole essere un incoraggiamento a tutti gli italiani. Importanti, in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono le donazioni in denaro per sostenere gli acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie.

A tal fine si comunica che anche la Regione Campania ha dato il via ad una raccolta fondi. L’iban per poter donare è il seguente: IT38V0306903496100000046030; nella casuale dovrà essere indicato “Covid-19 donazione”. Le donazioni pervenute sono già tante, ma si richiede uno sforzo maggiore.