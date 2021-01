Coronavirus: pubblicate le note per il Rito delle Ceneri

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso prevedibile e anche scontata la modifica al Rito delle Ceneri. Passare davanti al sacerdote e sentire la formula pronunciata su di sé è sicuramente d'effetto, ma sentirla una volta sola, la stessa formula pronunciata per tutti, ricorda come tutti siamo chiamati ad andare all'essenziale nella vita, riflessione appropriata in questo tempo di pandemia.