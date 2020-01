Coronavirus, mascherine sold out nelle farmacie di Roma

La psicosi per il coronavirus ha colpito molti turisti e viaggiatori che si apprestano a salire su un volo aereo; le mascherine, con cui cercano di difendersi dal virus, sarebbero andate sold out in molte farmacie della Capitale. Molte di esse, infatti, avrebbero affisso un cartello sulla porta del locale che ne afferma l’esaurimento scorte.

“Mascherine esaurite“, reciterebbe l’avviso esposto da numerose farmacie di Roma che, nelle ultime ore, avrebbero registrato una forte richiesta. Al fine di contenere l’allarme, Federfarma rassicura i clienti affermando che i dispositivi torneranno presto disponibili, in quanto non si registrebbe ancora la carenza di scorte presso i magazzini dei fornitori. Laura Cesaroni, Responsabile Comunicazione di Federfarma Roma, spiega che a procedere con la richiesta della mascherine sarebbero soprattutto i turisti e le persone dirette in aeroporto e prossimi ad una partenza.

“E’ scattata una sorta di psicosi, come già accadde ai tempi della Sars, quando andarono esauriti in breve tempo gli igienizzanti per le mani”, spiega la specialista. Ad ogni modo, la Cesaroni rassicura che le mascherine dovrebbero tornare disponibili a breve, forse già nelle prossime ore. “Ogni farmacia, infatti, si rifornisce almeno da tre o quattro depositi diversi che effettuano le consegne due volte al giorno“, conclude motivando l’impossibilità che i magazzini abbiano già finito le loro scorte.

La stessa Responsabile di Federfarma si ritiene abbastanza sicura di poter affermare che, tale carenza, possa essersi magari verificata principalmente in alcune farmacie con un maggiore afflusso di clienti, forse per la loro ubicazione centrale o per la vicinanza agli aeroporti. In ogni caso, ci tiene a ripetere ancora una volta la Cesaroni: “Le mascherine ci sono e ritorneranno a breve disponibilinnelle farmacie“.

Le farmacie stesse, una volta interrogate, avrebbero raccontato come la vendita dei dispositivi sia raddoppiata nei giorni scorsi e, soprattutto, nelle scorse ore. Inizialmente, stando a quanto raccontato dalle stesse, la scelta degli acquirenti sarebbe ricaduta sui modelli di mascherine più sofisticate, quelle con un piccolo filtro, poi in mancanza di quelle si sarebbero venduti anche quelli più basici.