Coronavirus: lo Spiderman di Mattia fa sorridere i bimbi anche in videochiamata

Sono più di quattro settimane che le persone sono costrette alla quarantena forzata a causa della pandemia da Coronavirus e, chi ne sta risentendo di più, sono sicuramente i bambini, abituati ad andare a scuola, a fare sport, a stare con i propri amici, si vedono privare di tutto questo all’improvviso e, molto probabilmente, non comprendono la gravità di quanto sta succedendo nel mondo.

Ecco quindi che per riuscire a intrattenerli bisogna avere tanta inventiva e saper tenere la loro attenzione alta evitando di lasciarli in balia alla televisione e ai videogiochi. Chi ci sta riuscendo è Mattia Villardita, un giovane di 26 anni che solitamente lavora al porto di Savona, ma che ha un segreto: il ragazzo infatti da molto tempo si trasforma in Spiderman e si reca negli ospedali liguri per intrattenere e strappare un sorriso ai bambini malati.

Da qualche tempo, però, costretto anche lui a stare in quarantena, ha deciso di non lasciare al chiuso dentro l’armadio il suo costume da supereroe e, anzi, di sfruttarlo al meglio. Attraverso le videochiamate, infatti, fa sorprese a tutti i bambini d’Italia e dell’estero, che restano stupiti vedendo che al di là della webcam si trova uno dei propri supereroi preferiti.

Far ricevere una videochiamata da Spiderman ai vostri figli è molto semplice: basterà cercare su Facebook oppure su Instagram il profilo di Mattia Villardita, inviargli un messaggio per richiedere l’incontro e mettersi d’accordo su data e orario, visto che il giovane è sommerso dalle richieste da parte di numerose famiglie.

Con l’occasione della videochiamata inoltre il supereroe invita i bambini a stare a casa: “Bambini mi raccomando, resistete a casa tranquilli, anche io sono a casa e così tutti i miei colleghi supereroi: ho sentito al telefono Capitan America, sta riposando e leggendo anche lui”. Parole che sono sicuramente d’aiuto anche ai genitori e che incoraggiano i bambini ad affrontare nel migliore dei modi questa quarantena.