Coronavirus: Leo, il neonato trovato positivo al covid-19, torna a casa

Dopo tante brutte notizie, finalmente una bella notizia da condividere a proposito dell’emergenza Coronavirus. È più o meno con queste parole che il sindaco di Corbetta, in provincia di Milano, ha comunicato la bella notizia a tutti. Infatti, Leonardo, il neonato di 50 giorni che era risultato positivo al virus, è ormai fuori pericolo ed è potuto ritornare a casa.

Marco Ballarini, primo cittadino, del comune dell’hinterland milanese, ha così espresso la sua profonda soddisfazione oltre che felicità nel rendere nota questa notizia. Il sindaco ha espresso tutta la sua profonda riconoscenza ai genitori del piccolo Leonardo che non si sono mai arresi di fronte alla malattia ma al contrario insieme al loro figlioletto hanno combattuto sino alla fine.

Leonardo è diventato il simbolo della lotta contro il Coronavirus. Un esempio di forza e tenacia che tutti, in questo periodo di profondo sconforto, dovrebbero imitare e seguire. Non sono ovviamente mancati i commenti positivi degli utenti di Facebook che hanno definito Leonardo come un piccolo leone.

Anche una mamma in dolce attesa ha commentato la splendida notizia, dichiarando che, vista la situazione attuale, non nega la sua preoccupazione ma che, dopo aver letto la storia del piccolo Leonardo, un barlume di speranza si è acceso insieme a lei. Non poteva mancare anche il ringraziamento ufficiale della mamma di Leo che ha ringraziato pubblicamente tutto lo staff del reparto di pediatria dove è stato ricoverato il figlio.

La donna ha speso parole pregne di riconoscenza nei confronti di medici, infermieri. Anche grazie al loro sostegno il piccolo Leonardo è riuscito a sconfiggere la sua prima, grande battaglia. Il Covid-19 però non si ferma, ragion per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Dopo la Cina, l’Itala è tra i Paesi più colpiti al mondo relativamente ai contagiati e deceduti. I casi totali sono 70 mila nel nostro Paese, le vittime quasi settemila, i guariti oltre ottomila.