Coronavirus, Johnson & Johnson: "A settembre i primi test per il vaccino"

L’azienda farmaceutica Johnson & Johnson, in un comunicato stampa, ha annunciato che per il prossimo settembre inizieranno i primi test su pazienti umani per il vaccino contro il Coronavirus. Se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbero diventare disponibili nei primi mesi del 2021.

La casa multinazionale statunitense che produce farmaci e apparecchiature mediche ha dichiarato di aver investito circa 1 miliardo di dollari nello sviluppo del vaccino con l’aiuto della Biomedical Advanced Research and Development Authority, che fa parte del dipartimento della salute negli Stati Uniti D’America.

L’obbiettivo della Johnson & Johnson ha promesso di volere espandere la sua attività in tutto il globo grazie al potenziamento della capacità in altri paesi, in modo da poter distribuire il vaccino in tutto il mondo e nella maniera più rapida possibile. Secondo le previsioni, potrebbero essere prodotti all’incirca un miliardo di dosi per soddisfare tutti.

Il comunicato stampa

In questo comunicato stampa si può leggere che: “La compagnia si aspetta di iniziare gli studi clinici sull’uomo al massimo a settembre 2020, e i primi lotti dovrebbero essere disponibili per una autorizzazione all’uso di emergenza all’inizio del 2021, una tabella di marcia accelerata se confrontata con lo sviluppo tipico di un vaccino”.

Invece Alex Gorsky, amministratore delegato della Johnson e Johnson, ha voluto aggiungere: “Il mondo sta affrontando una crisi urgente della salute pubblica e noi siamo determinati a fare la nostra parte perché un vaccino per il Covid-19 sia presto disponibile e accessibile su scala globale. Essendo la più grande azienda al mondo nel settore healthcare, sentiamo la profonda responsabilità di migliorare la salute delle persone in tutto il mondo, giorno dopo giorno”.

L’annunciato ha immediatamente dato i frutti sperati poiché ad un’ora dall’apertura delle borse di Wall Street volano le azioni della J&J che si attestano a 130,91 dollari, registrando un +6,21% rispetto al 27 marzo.