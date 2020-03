Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Giorno dopo giorno la situazione si fa sempre più seria. Qualcuno sui social, esprimendo il proprio pensiero, dice: "Mettiamoci tutti in quarantena", ma in modo serio e deciso. E personalmente non mi sembrerebbe neanche una cattiva idea. Difficile è trovarci tutti d'accordo. Difficile non uscire, non incontrare le persone. Eppure questa potrebbe essere una buona soluzione.