Coronavirus, il virologo Pregliasco: "Temo che il virus ci terrà compagnia per un anno o due"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Queste dichiarazioni non possono che creare preoccupazione e sottolineano la necessità da parte dei virologi di condividere una linea omogenea. In televisione si è assistito in diverse occasioni a pareri discordanti, quando ci vorrebbe maggiore chiarezza per il bene delle persone, altrimenti si finisce per creare allarmismi.