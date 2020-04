Coronavirus: i dati del bollettino del 24 Aprile

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Non fatevi scoraggiare dai dati leggermente negativi rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi continua ad essere al di sotto dello zero, quindi è segno che comunque siamo sempre più vicini alla cosiddetta fase due. Non sottovalutate, però, la situazione: non possiamo ancora permetterci di girare liberamente per la città.