Coronavirus fuori controllo nel paesino di Alessano: sindaco chiude tutto, vigili casa per casa

Cinquantuno persone in quarantena e almeno 21 contagiati dal Covid-19. Questa è la situazione che sta vivendo il piccolo paesino di Alessano, in provincia di Lecce, dove la sindaca Francesca Torsello, nelle ultime ore, ha preso dei provvedimenti drastici che mirano a contenere il contagio. Alessano ha poco più di 6.000 abitanti e il rischio che il coronavirus Sars-CoV-2 si diffonda al resto della popolazione è concreto. Per questo la prima cittadina ha deciso di chiudere gli uffici comunali e le scuole almeno per una settimana, in modo da poter avviare le relative procedure di sanificazione. La situazione, comunque, si fa giorno per giorno sempre più complicata: nella giornata del 5 gennaio c’è stato bisogno di ricoverare un altro cittadino per complicazioni dovute al Covid.

Il maxi-focolaio, almeno da quanto fanno sapere i media locali, si sarebbe sviluppato a causa di comportamenti scorretti avuti dalla popolazione nei giorni delle festività natalizie. La partecipazione a cori parrocchiali e qualche taglio di capelli a domicilio avrebbero contribuito a diffonderse il virus all’interno della comunità, che fino ad adesso era stata Covid-free. La situazione è esplosa però negli ultimi giorni e per questo ci vogliono ulteriori misure di sicurezza.

Vigili andranno casa per casa

Alla Polizia Locale adesso spetterà il compito di vigilare sul corretto rispetto delle regole. Per questo gli agenti andranno casa per casa a verificare che tutto proceda per il meglio. In particolare le forze dell’ordine saranno impegnate ad aiutare tutte quelle persone che sono in difficoltà o in quarantena, anche per raccogliere eventuali bisogni di natura primaria da parte della popolazione. La situazione è estremamente delicata e il comune sta cercando di correre ai ripari.

La Torsello ha invitato i cittadini ad uscire da casa se non per motivi di assoluta necessità, come per fare la spesa, andare in farmcia e recarsi dal medico. Tra l’altro i comportamenti scorretti sarebbero avvenuti proprio durante il lockdown totale emanato dal Governo nelle festività natalizie, il che rende ancora più assurdo quanto sta accadendo nel piccolo comune salentino. “Invitiamo chiunque abbia partecipato ad incontri privati insieme a concittadini risultati positivi a rivolgersi al proprio medico”– queste sono le parole che il sindaco Francesca Torsello ha rivolto agli abitanti di Alessano.

Con una apposita ordinanza la sindaca ha deciso di sospendere il mercato settimanale da ieri 4 gennaio, questo al fine di non creare assembramenti o situazioni di pericolo. Intanto in comune è divampata una polemica a causa di un errore effettuato in determina relativo all’acquisto di test rapidi da parte dell’amministrazione, che in questa maniera si prefigge l’obiettivo di effettuare quanti più test possibili sull’intera popolazione. ” È ovvio che abbiamo acquistato test rapidi e non sierologici e questo è palese perché il preventivo acquisito al protocollo del Comune in data 31/12/20 è esattamente di questo tenore” – queste le parole della sindaca Francesco Torsello.