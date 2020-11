Coronavirus, ecco la data entro cui scatterà o si scongiungerà il lockdown generale

Walter Ricciardi è un noto e riconosciuto docente di Igiene presso l’Università Cattolica di Roma,. Il professore oltre a ricoprire questo ruolo è anche uno dei consiglieri del Ministro della Salute Roberto Speranza nella Task Force coronavirus. Ricciardi in questi gironi ha dichiarato la data in cui si deciderà se “far entrare l’Italia in un lockdown generale oppure si sarà si potrà dichiarare scongiurato il rischio di lookdown”.

Il Festival della Salute Globale è una manifestazione, che quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus si svolge in modalità on-line, parla della salute del nostro pianeta e di quello che attenaglia il mondo. Walter Ricciardi oggi ha parlato della salute del pianeta, lo ha fatto nell’ultima giornata del Festival della Salute Globale a cui partecipa insieme a Giuseppe Remuzzi che è il direttore di “Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs”.

Il dottor Ricciardi, il 14 novembre 2020, in merito alla situazione Coronavirus e Lookdown italiano ha dichiarato che: ”abbiamo 2-3 settimane di tempo per valutare cosa avverrà prossimamente: si potrebbe anche decidere di allentare queste misure trestrittive, o di chiudere ulteriormente l’Italia”.

Secondo il dottore sono state attivate tutte le misure necessarie e proporzionate alla circolazione del virus in tutte le specifiche aree d’Italia. Il Dottor Ricciardi ritiene che: “se queste misure vengono rispettate l’Italia si troverà in una situazione tale da poter evitare un lockdown generalizzato diversamente, se gli italiani non rispetteranno le regole e i limiti imposti, il virus si diffonderà sempre di più e questo renderà inevitabile che tutte le regioni vengano dichiarate zona rossa e quindi il lockdown avverrà da sé”.

Secondo Riccardi vi è ancora la possibilità di evitare un lockdown generale ma questo dipende da due principi indispensabili: