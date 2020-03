Coronavirus, Conte: “Chiusura scuole e negozi sarà prorogata”

Non si esclude la possibilità di prorogare la chiusura di scuole e negozi. E’ questa l’ultima affermazione di Giuseppe Conte dopo l’ultima riunione di ieri sera a Palazzo Chigi.

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare il governo italiano dal momento che i numeri continuano ad essere preoccupanti. A fronte del numero dei contagiati che rimane stabile, con un +2600 registrato ieri, si ha però il numero massimo di decessi in una sola giornata, ben +475. Dati che fanno ben riflettere e comprendere l’enormità di quanto sta accadendo.

Le misure restrittive adottate fino a questo momento dal Premier Conte che hanno imposto la chiusura di scuole e uffici ma anche di attività commerciali e la quarantena su tutto il territorio italiano sembra stiano funzionando anche se, da quanto dichiara Conte, siamo ben lontani dalla risoluzione del problema.

Conte: Impossibile tornare subito alla vita di prima”

Le misure attuate fino a questo momento dal governo hanno frenato la crescita esponenziale dei contagi nel nostro paese, ma il numero dei contagiati giornalieri rimane comunque alto, tanti sono i decessi e pochissimi i posti disponibili nei reparti di terapia intensiva del paese, sopratutto della Lombardia che è la regione più colpita dal Covid-19.

“Le misure restrittive stanno funzionando” ha dichiarato il Premier Conte alla fine della riunione con i ministri tenutasi a Palazzo Chigi “ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima”.

Parole che ovviamente fanno temere una proroga delle misure restrittive messe in atto al momento. Conte non si è sbilanciato fornendo ulteriori date, ma ha dichiarato senza mezzi termini che la possibilità di un rinvio della fine della quarantena e della chiusura di scuole e attività è più che una probabilità.

Come sempre per il Premier l’ultima parola viene data al comitato scientifico che valuterà la situazione e deciderà se continuare la quarantena oppure no.

Scuole chiuse oltre il 3 aprile?

In tanti si stanno domandando se le scuole rimarranno ancora chiuse oltre la scadenza fissata al momento per il 3 aprile. Su questo è proprio il Comitato scientifico a dire la sua: “Non ha senso aprire prima di 60 giorni”. Parole che fanno ben capire, quindi, che quanto fatto fino ad ora non basta e che quindi le lezioni continueranno ad essere sospese.