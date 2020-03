Coronavirus: contagiata al concerto dei Jonas Brothers trasmette il virus ai genitori

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Il contagio da Coronavirus non sembra ancora aver raggiunto il suo picco in Italia, come invece sta accadendo in Cina. Come si raccomandano anche gli esperti, è importante seguire alcune semplici regole basilari, per il benessere dei cittadini e per agevolare il lavoro dei medici: qualora sia possibile, è meglio evitare i luoghi chiusi e molto affollati.