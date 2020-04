Coronavirus: bollettino della Protezione Civile per il 12 Aprile

Il bollettino del giorno di Pasqua dalla Protezione Civile rimane in linea con il trend degli scorsi giorni: ecco tutti i dati. Il numero dei positivi sale di 1.984 nelle ultime 24 ore: il totale ammonta a 102.253, dati in linea con quelli degli scorsi giorni. I guariti invece salgono a 34.211, +1.677 da ieri.

Numeri ancora alti per i decessi, +431 registrati, ma comunque in calo rispetto agli scorsi giorni, infatti ieri si è registrato un aumento di 619 deceduti: il dato di oggi è il più basso dal 18 Marzo, e dona un minimo di speranza in più.

Ancora in discesa i numeri dei pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi: i primi sono 3.343 (-38 su ieri), mentre in reparto sono presenti 27.847 persone (-297 su ieri). Dato positivo, che conferma che sempre più malati vengono individuati precocemente, in modo da affrontare il virus con terapie specifiche già da casa e diminuirne il potenziale infettivo.

Un altro evento da segnalare è che sono stati superati il milione di tamponi effettuati, a dimostrazione di quanto detto prima e del potenziamento di tutte le strutture per l’analisi di tali tamponi in tutta la nazione.

Gli esperti confermano che le misure messe in atto sono efficaci. “Il trend è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus”. Lo ha detto Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico.

Nonostante il trend in discesa preoccupa ancora la Lombardia, che registra un aumento di casi totali di 1.460 rispetto a ieri, in linea con quelli degli scorsi giorni, sebbene sembra che ci sia un leggero aumento a Milano che sottolinea ancora il bisogno di mantenere l’attenzione alta per non vanificare quanto fatto finora.