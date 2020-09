Coronavirus: aumentano i contagi in Puglia. A Polignano superati i 100 contagi

Sono lontani i giorni in cui la Puglia aveva raggiunto i zero nuovi casi giornalieri di contagi al Covid-19 e il numero dei positivi si stava riducendo fino ad avvicinarsi all’azzeramento. La temuta seconda ondata è ormai arrivata e lo dimostrano i dati giornalieri dei nuovi casi di positivi al virus riscontrati.

Se nell’intero mese di giugno si erano verificati solo 37 nuovi casi e nel mese di luglio 80, con una media giornaliera tra 1 e 3 nuovi positivi, adesso i numeri raccontano un’altra realtà.

Solo nella giornata di ieri, 8 settembre, il dato dei nuovi contagiati è schizzato a quota 143, un numero superato solo il 27 e 30 marzo, in piena diffusione del virus. A questi si aggiungo i 99 casi di oggi, 9 settembre, a fronte di un cospicuo numero di tamponi effettuati: 3.611. Il totale dei casi registrati ad oggi in Puglia, dall’inizio dell’emergenza, sale a quota 6.139, mentre gli attualmente positivi sono 1.414.

Ad alimentare questi dati ci ha pensato in particolare il focolaio sviluppatosi nell’azienda agricola Sop di Polignano a Mare, che conta già 103 positivi, con una percentuale altissima di casi rilevati rispetto ai tamponi eseguiti (oltre il 38%).

Dopo la diffusione del contagio di massa, partito da una dipendente, che nei giorni scorsi aveva manifestato sintomi, si è messa in moto la macchina della sorveglianza sanitaria, con l’allestimento di una tenda, nei pressi del campo sportivo comunale, per l’esecuzione dei tamponi in modalità “drive in”. Tutti coloro che sono stati a contatto con un qualsiasi dipendente di questa azienda, risultato positivo, sono stati invitati a prenotare il tampone sul sito della ASL Bari e a presentarsi, per l’esecuzione del test, restando nella propria autovettura.

Nel frattempo Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha fatto sapere, tramite il suo staff, di essersi sottoposta al tampone, risultato poi negativo, dopo essere rientrata a Roma dal suo tour elettorale in Puglia, durante il quale, lo scorso 27 agosto, aveva visitato proprio la Sop, in compagnia del candidato di Centro Destra alla presidenza della regione, Raffaele Fitto. In quella occasione, i due politici, si fecero immortalare in selfie, senza mascherina o distanziamento, con i responsabili dell’azienda agricola.