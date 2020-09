Coronavirus, allerta focolaio a Carpi: trovati 10 pakistani positivi

Ha partecipato all’evento che ha avuto luogo lo scorso 29 agosto, un gruppo di pakistani provenienti dalle cittadine reggiane di Rolo, Reggiolo e Fabbrico. Secondo l’ospedale reggiano, solamente nella giornata di ieri si sono verificati nove contagi, mentre gli altri 13 positivi appartengono alla Ausl di Modena e pertanto risultano conteggiati in essa.

La Ausl ha anche comunicato che in questo momento tutti i soggetti positivi sono stati prontamente sottoposti a isolamento domiciliare. Ciò che preoccupa in questo momento è il fatto che la leggerezza con la quale si è dato luogo alla festa islamica sia solo una delle tante situazioni che si stanno verificando e stanno mettendo in pericolo la popolazione e a dura prova i reparti di terapia intensiva del Paese.

I legami tra i pakistani contagiati

Delle nove persone contagiate, cinque fanno parte di uno stesso focolaio domestico, uno è un contatto sul posto di lavoro, uno ha rapporti d’amicizia e gli ultimi due sono dei casi annoverati come sporadici.

Otto pakistani sono attualmente sottoposti a isolamento domiciliare e un ulteriore soggetto è ricoverato con sintomi, ma non è in terapia intensiva. Un paziente risulta essere ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Le persone positive sono nelle città di Baiso, Rolo Casalgrande, Cadelbosco di Sopra e cinque di loro sono a Reggio.

Attualmente la situazione dei nuovi contagi in Emilia Romagna è abbastanza sotto controllo in quanto, su oltre diecimila tamponi, solamente 125 sono risultati positivi. II numero è in salita.

L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha appena annunciato che entro quindici giorni, in tutta la regione, saranno introdotti i test sierologici e quindi resi disponibili gratuitamente a tutta la popolazione scolastica. Ne usufruiranno studenti, docenti, personale scolastico, e genitori o famigliari stretti.