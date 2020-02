Coronavirus: a Napoli scuole chiuse fino a sabato

Il Coronavirus ha portato i primi “disagi” relativi al regolare funzionamento delle strutture pubbliche nelle varie città d’Italia. Dopo aver chiuso i musei, i cinema, le università e i luoghi in cui c’è alta affluenza di gente, ora tocca anche alle scuole.

Più precisamente, per quanto riguarda la città di Napoli, Luigi De Magistris, sindaco della città partenopea, fa sapere tramite i suoi canali social, quali Instagram e Facebook, che per salvaguardare la salute degli studenti e consentire una più efficace igienizzazione delle strutture è stato deciso di chiudere tutte le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado, almeno fino a sabato.

Coronavirus Napoli: scuole chiuse fino a sabato

Il sindaco Luigi De Magistris scrive testuali parole: “Non c’è da avere paura o panico. Questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio. Dal momento che Napoli fino ad ora non ha avuto casi è molto importante anche mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione per la riduzione di rischio di contagio”.

Come già spiegato, dunque, è solo una misura preventiva volta a migliorare la prevenzione di una pandemia che sembra aver già colpito una parte del Nord Italia. La prevenzione, però, non si limita a pulire le strutture ma, nelle prossime ore, saranno diramate delle misure cautelative, che saranno molto importanti.

Per il momento, logicamente, basta seguire quanto riportato dal sito del Ministero della Salute e, dunque, le norme igienico sanitarie riportate a livello nazionale. Per il resto, ai cittadini napoletani non resta che aspettare domani per avere le ultime direttive da parte del sindaco locale, sperando che effettivamente la pulizia straordinaria sia fatta in maniera adeguata e con criterio.