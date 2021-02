Dopo 4 mesi di ricovero in ospedale perchè positivo al Covid, nonno Giuseppe nonno Peppo, è tornato nella sua casa di Corbetta, in provincia di Milano.

L’uomo il 18 febbraio ha potuto riabbracciare i suoi cari e la moglie che lo hanno accolto con tanta commozione e con tanto affetto, dopo i mesi di attesa e paura.

L’abbraccio con la moglie

Il primo cittadino di Corbetta, Marco Ballarini, ha voluto consegnare di persona le foto che immortalano il primo abbraccio di nonno Giuseppe con la consorte, dopo 4 mesi di lontananza o meglio, di distanza forzata. L’attesa di un abbraccio, di un un lungo abbraccio, un abbraccio dopo 120 giorni, vissuti senza vedersi, sfiorarsi. Un abbraccio che vale più di 1000 emozioni. E’ stato proprio il sindaco a portare nel pomeriggio le foto che immortalano il ricongiungimento di questi due coniugi a casa di Giuseppe, regalando loro questi bellissimi scatti.

“E’ stato molto commovente perchè si sono messi a piangere e ci hanno ringraziato perchè per loro è stato un bel regalo”, aggiunge il primo cittadino. L’accoglienza di Giuseppe, al rientro a casa, è stata indescrivibile. Alcuni hanno voluto condividere la gioia delle sue dimissioni con uno striscione con su scritto “Bentornato Peppo, sei un gladiatore tornato vincitore”.

In migliaia, invece, hanno scelto i social per far sentire la loro vicinanza, scrivendo: “Questa notizie regalano tante emozioni ma nello stesso tempo fanno bene anche a noi perchè ci fanno sperare!Bentornato signor Giuseppe nella sua famiglia e tra tutti i suoi concittadini!”. Il sindaco Marco Ballarini, con un post su Facebook, ha scritto: “Oggi a Corbetta c’è stato un momento di festa che fa bene al cuore, che ci fa continuare a sperare con forza. Un ritorno a casa tra le braccia della persona amata”. Finalmente per nonno Giuseppe l’incubo Covid è finito!