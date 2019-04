Coppia di sposi deve tagliare la torta nuziale, ma lo sposo viene sorpreso in bagno a fare sesso con un amico

Una giovane coppia di sposi si trovava al ristorante per il ricevimento nuziale: al momento del taglio della torta, lo sposo non si trova. Vista l’assenza prolungata, è venuto il sospetto che lo sposo stesse male, ed è quindi iniziata la ricerca. L’uomo, però, è stato ritrovato in perfetta salute, all’interno del bagno, mentre stava avendo un rapporto sessuale completo con un suo grande amico.

La sposa è rimasta sconvolta dall’accaduto, il ricevimento è stato interrotto, e la ragazza è scappata in lacrime abbandonando la festa nuziale. Questo fatto è stato raccontato da Dj Willy, ai microfoni di Rai Radio2, durante la trasmissione “Lunatica”, un programma in diretta condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il dj è stato suo malgrado testimone dell’accaduto, poiché doveva animare la festa nuziale.

Il musicista Willy ha riferito ai microfoni della trasmissione: “Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa è accaduto in un matrimonio in cui ho suonato. Ero in Abruzzo, per l’esattezza a Ripari di Giobbe. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po’ strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare”.

Niente di tutto ciò, continua nel racconto il dj: “E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando… Facendo l’amore con un suo amico! Per carità, non c’è niente di male a far l’amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico…”.

Il musicista racconta che sono stati i parenti dalla sposa a trovarlo nel bagno, ma quello che gli invitati si aspettavano era di trovare l’uomo in preda ad un malore, non certo di assistere ad un tradimento. La cerimonia si è subito interrotta in modo pacifico, senza che nessuno si picchiasse. I parenti dello sposo si sono recati dal dj per comunicargli che la festa era finita, e che sarebbe stato pagato ugualmente.