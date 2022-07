Coppia 40enne finisce per strada durante una lite furibonda ed un’auto li investe, lui è grave

Ascolta questo articolo

Un uomo versa in gravi condizioni, dopo essere stato investito insieme alla compagna mentre litigavano furiosamente in mezzo di strada. Il fatto è avvenuto martedì sera poco dopo le 11 e mezza a Pontedera, in provincia di Pisa, dove i due fidanzati vivono.

Secondo quanto ricostruito i due, entrambi 40enni, erano ubriachi e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti quando hanno iniziato a litigare in un locale. Presto la loro sfuriata si è trasformata in una altercazione fisica, ed i due sono finiti a litigare nel mezzo di strada tra via Della Repubblica e via Leopardi. L’arrivo della polizia, allertata dagli abitanti della via, non è bastata a placare la loro ira.

Proprio in quel momento un automobilista stava transitando in Via della Repubblica, quando all’improvviso si è trovato davanti la coppia litigante. L’autista ha cercato di evitare l’impatto, ma non ci è riuscito perché la coppia si è spostata improvvisamente nel centro della carreggiata, venendo travolta dal mezzo.

L’uomo sembra essere stato colpito in pieno dalla macchina, ed ha perso conoscenza poco dopo l’impatto. I soccorritori del 118 ed una automedica con dottore ed infermiere a bordo sono intervenute poco dopo sulla scena dell’incidente, stabilizzando il 40enne che versa in gravi condizioni e trasferendolo al pronto soccorso.

L’uomo ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cisanello di Pisa ed è in pericolo di vita. Più fortunata la sua fidanzata, una donna di origine straniera che è stata trasportata in ambulanza e medicata al pronto soccorso e se l’è cavata con solo alcune escoriazioni, ed è quindi stata dimessa velocemente dal nosocomio.

La polizia, intervenuta per i rilievi, ha sequestrato il mezzo e parlato con i testimoni dell’incidente, che hanno confermato che la coppia è finita in mezzo di strada durante una lite. I due 40enni sono volti conosciuti alle forze dell’ordine e noti nel giro dei tossicodipendenti locali. Saranno le analisi a confermare se la coppia abbia agito sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente durante il litigio.