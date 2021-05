Copertine e sacchi nanna fatti a mano regalati ai neonati del Policlinico di Bari

Al reparto di Neonatologia e Terapia intensiva del Policlinico di Bari nelle scorse ore è arrivata una gradita sorpresa che ha strappato più di un sorriso a medici, infermieri e non solo. Copertine, sacchi nanna, doudou e tanto altro è stato regalato ai neonati collocati nelle cullette termiche ed nelle numerose incubatrici presenti in reparto.

Una gradita sorpresa che ha aperto il cuore quella che è stata pensata e fatta dalle volontarie dell’associazione Cuore di Maglia di Ostuni. Un’iniziativa fatta, come dice la delegata Isa Laveneziana, per l’imminente festa della mamma. Tutti i pacchi e gli oggetti ivi contenuti che sono stati fatti recapitare in corsi sono stati preventivamente sanificati ed igienizzati. Inoltre gli oggetti possiedono tutti certificato anallergico.

Un dono, quindi, fatto nel massimo rispetto delle normative anti-Covid, ma anche della sicurezza nei confronti dei neonati. Che proprio perché così piccoli sono più fragili ed indifesi. Tra i manuatti regalati ce ne sono alcuni che hanno un’utilità particolare: i doudou. Questi oggetti sono stati fatti a maglia.

Il doudou viene prima strofinato sulla pelle ed il corpo della madre, quindi la maglia con cui è stato fatto ne trattiene l’odore. Poi l’oggetto viene messo nell’incubatrice a stretto contatto con il neonato, che così sente l’odore della sua mamma. Un gesto per fare sentire così la presenza costante della madre al piccolo, che invece è sperduto nell’incubatrice.

La neonatologa Alessandra Foglianese ha dichiarato: “I nati prematuri sono stati sottratti al calore dell’utero e questi supporti servono al benessere psicologico e allo sviluppo neurologico del piccolo“. Attraverso le copertine i bambini infatti si sentono più al sicuro e sereni. Quasi ritrovano il raccoglimento del grembo materno o l’abbraccio rassicurante della loro mamma.

Altro effetto positivo che hanno questi doni è dato dai colori degli stessi. Cromaticità dolci, romantiche, tenui che hanno un effetto rassicurante anche nelle madri che arrivano ogni giorno in reparto.