Contromano sulla Firenze/Siena, uccide un 28enne in un frontale: chi era la vittima

Un terribile incidente mortale è costato la vita ad un 28enne, ucciso nell’impatto frontale con un trentenne rumeno che viaggiava contromano sul raccordo autostradale Siena-Firenze. La tragedia si è svolta sabato notte intorno all’una, all’altezza di Monteriggioni, situato tra l’uscita Siena Nord e quella Badesse.

Un trentenne stava viaggiando contromano sull’AutoPalio, arrivando a scontrarsi frontalmente con un mezzo pesante e con un’altra macchina, condotta dal 28enne Stefano Sanna. Il giovane, residente a Siena, lavorava nell’azienda agricola di famiglia ed era alla guida della sua Audi nera che aveva acquistato a luglio, postandone la foto sul profilo Facebook e dimostrandosi felicissimo di averla comprata.

Sanna aveva appena trascorso la serata con il cugino e la fidanzata, e stava rientrando a casa, dopo aver accompagnato la fidanzata, perché il mattino successivo doveva lavorare nell’azienda di famiglia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i la polizia stradale, i vigili del fuoco di Siena, l’automedica del 118 ed un’ambulanza della Misericordia. I due autisti erano rimasti bloccati nei rispettivi autoveicoli, ed è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco per riuscire ad estrarli.

Purtroppo, nonostante i tentativi del personale del 118, il 28enne ha perso la vita nell’impatto, mentre il 30enne che guidava contromano, le cui generalità non sono state rilasciate ai media, è stato trasportato all’Ospedale Scotte di Siena e non riporta ferite gravi, solo diverse fratture. La Procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ed i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.

Cordoglio a Siena per la scomparsa del giovane, la cui famiglia è molto conosciuta anche per la loro attività di allevamento e produzione di formaggi. In molti si sono recati presso l’azienda La Magione alle Badesse per stringersi ai genitori della vittima. Non è stata disposta l’autopsia per Sanna, la cui salma potrebbe essere rilasciata alla famiglia nella giornata di domenica.