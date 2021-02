Contrae il Covid durante la prima ondata e guarisce, poi si reinfetta e muore

Quella che arriva da Baronissi, piccolo centro nella Valle dell’Irno, in provincia di Salerno, è una storia che lascia davvero senza parole. Si tratta della vicenda di Matteo Bevilacqua, un uomo che nelle scorse ore è deceduto a causa di complicazioni dovute al Covid-19. Bevilacqua aveva contratto il coronavirus nelle scorse settimane. Portato all’ospedale Giovanni Da Procida di Salerno, l’uomo è stato ricoverato e seguito costantemente dai medici. Purtroppo però il suo cuore ha smesso di battere, e il paziente è deceduto. A rendere ancora più drammatica la vicenda è che Bevilacqua si era contagiato una prima volta con il Covid-19 nelle scorsa primavera.

Durante la prima ondata, però, l’uomo riuscì a superare la malattia. L’incubo, quindi, sembrava passato, poi però il Sars-CoV-2 inaspettatamente è tornato a colpirlo. Questa volta i sintomi pare siano stati più forti di prima. La vicenda sta facendo parlare nella cittadina campana, e ha scosso profondamente i cittadini. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha espresso cordoglio alla famiglia per la triste scomparsa del loro caro congiunto.

Un virus pericoloso

Secondo quanto riferisce il sindaco, che ha scritto un post su Facebook per informare la cittadinanza di quanto avvenuto, Bevilacqua risiedeva ad Aiello. “Il Coronavirus non ci lascia scampo. È purtroppo deceduto all’Ospedale “Da Procida” di Salerno un altro nostro concittadino, il signor Matteo Bevilacqua” – così apre il suo messaggio di cordoglio il sindaco di Baronissi. Il primo cittadino ha così inviato le più sentite condoglianze alla famiglia, stringendosi attorno al dolore che ha colpito i famigliari del paziente deceduto.

Proprio in questi primi giorni di febbraio, a Salerno il Covid-19 è entrato anche nell’amministrazione comunale, dove sono risultati positivi tre consiglieri. Per motivi di privacy preferiamo non rendere noti i loro nomi, ma due di loro hanno comunque fatto sapere di stare bene e di non avere particolari sintomi. I consiglieri adesso aspettano di fare il tampone per potersi accertare della propria negativizzazione al Sars-CoV-2. Il sindaco Vincenzo Napoli si è messo in auto isolamento a scopo puramente precauzionale.

Quanto accaduto a Baronissi ci fa capire di quanto il Covid possa essere pericoloso. Al momento in Italia è in corso la campagna vaccinale, che molto probabilmente ci aiuterà a combattere meglio il patogeno e a diminuirne l’effetto catastrofico che sta provocando sulla società. La storia di Matteo Bevilacqua è stata ripresa da diverse testate giornalistiche italiane come Fanpage. L’uomo è la tredicesima vittima del Covid a Baronissi.