Continuano a morire i medici per il Covid-19. Siamo a quota 80

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Non è tollerabile che il personale sanitario non abbia neppure i dispositivi di protezione individuale pur stando a contatto con pazienti contagiati o probabilmente asintomatici. Stanno morendo anche i medici di famiglia, gli infermieri e gli OSS a causa della burocrazia! In un paese come l'Italia, tutto ciò non dovrebbe accadere nel 2020!