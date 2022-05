Continua la piaga dei furti nelle metropolitane

Ascolta questo articolo

Continua la piaga dei furti sulle metropolitane, che miete decine di vittime ignare in tutto il paese. Persone che prendono la metropolitana per lavoro, per studio, come anche turisti che vengonoin Ialia per godere delle bellezze che il paese offre e invece di ritrovano ad essere derubate.

In particolare, nella metropolitana di Roma, dove la polizia ha beccato diversi furbetti del mestiere, questa volta la zona interessata è piazza del Colosseo all’interno della linea B, dove sono stati notati due ragazzi di origine tunisine muoversi in maniera sospetta.

Il modus operando era questo: unodei due si guardava intorno con aria circospetta, forse assicurandosi che sessuno si accorgesse di quello che stava per accadere, e l’altro si è avvicinato ad un uomo e urtandolo “per sbaglio” gli ha sottratto il cellulare dalla tasca della giacca. Ma questa volta la rapina non è andata a buon fine, imfatti subito i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato i due ladri per furto con destrezza; i due sono stati condannati a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 100 euri di multa con pena sospesa.

Problema uguale anche nella metro A, all’altezza della fermata di Arco di Travertino, dove due cittadini di 21 anni e 30 anni sono stati arrestti per furto aggravato in cocorso; questo è stato possibile soprattutto grazie ad un servizio mirato, posto in essere dai poliziotti e dal personale ispettivo Atac, dopo aver soperto che in quel luogo si aggiravano alcuni cittadini rumeni responsabili di borseggi hai danni di chi viaggiava.

La modalità è quasi sempre la stessa: i due si appostavano vicino ai distributori automatici nella stazione metro Arco Travertino scrutando bene il flusso delle persone che passavano nella metro, questa volta beccati i flagrante mentte sottraevano il portafogli ad un uomo nei pressi del tornello della metro; i due sono stati sottoposti a misua cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.