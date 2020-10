Conte chiede aiuto a Fedez e alla Ferragni: "Aiutatemi a far capire ai ragazzi che devono usare la mascherina"

Il noto cantante Fedez ha dichiarato: “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati contattati dal Presidente del Consiglio“. Il noto rapper ha raccontato ai suoi follower di aver ricevuto una telefonata del tutto inaspetta, quando ha risposto al telefono si è reso conto di essere stato contattato dal premier Giuseppe Conte. Il presidente si è rivolto alla coppia per chiedere a Fedez e a sua moglie Chiara Ferragni se erano disposti a prestare le loro immagini per aiutarlo a responsabilizzare i giovani.

Il Premier Conte ha chiesto alla coppia il loro aiuto per esortare la popolazione italiana ad usare la mascherina e sopprattutto per convincere la popolazione più giovane ad utilizzarla e a non sentirsi invincibili mettendo così a rischio la loro vita e quella dei loro cari.

Fedez ha dichiarato che è rimasto molto sorpreso da questa richiesta di aiuto ed ha affermato che lui e Chiara sono molto fieri di essere stati scelti ed inoltre ha affermato che sia lui che sua moglie sono pienamente d’accordo con la necessità di utilizzare la mascherina: “se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno ad essere utili, io non posso che esserne contento”.

Il Premier ha deciso di rivolgersi a questa giovane coppia di influencer perchè da tempo sono la coppia più popolare in Italia con molti follower. Questa scelta è stata fatta con lo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e di giovani, cercando di sensibilizzarli all’uso della mascherina con l’obiettivo di diminuire l’effetto di questa seconda ondata di Coronavirus.

Questa telefonata è stata raccontata dallo stesso Fedez attraverso i suoi canali Instagram. In una delle sue tante stories Fedez ha detto: “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino ed il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.