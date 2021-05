Contadino travolto e ucciso da una balla di fieno pesante 400 chili

Sono giorni drammatici per il nostro Paese, che in questo periodo sta facendo i conti con numerosi incidenti, purtroppo mortali, che sono avvenuti nei posti di lavoro. Nella giornata odierna a perdere la vita è stato un agricoltore dell’Alto Adige.

Il dramma si è verificato a Teodone, in Val Pusteria, non lontano da Brunico. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l’uomo stava spostando alcune balle di fieno in un maso, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, una di queste lo ha travolto.

La stessa pesava 400 chili. L’impatto è stato violentissimo, e purtroppo non ha lasciato scampo al malcapitato. I soccorsi nei suoi confronti sono stati immediati, e sul posto sono arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimare con tutte le loro forze l’agricoltore, ma per lui non vi era più nulla da fare. A stretto giro sono arrivati i carabinieri e i Vigili del Fuoco: i militari dell’Arma hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

Il dramma di primo mattino

L’incidente si è verificato intorno alle 9:00 del mattino. Le forze dell’ordine in queste ore stanno provvedendo a raccogliere eventuali testimonianze, questo in modo da capire che cosa sia davvero avvenuto nel maso questa mattina e accertare eventuali responsabilità. Il contadini è rimasto praticamente schiacciato dalla balla di fieno.

La notizia si è diffusa immediatamente nella piccola comunità montana di Teodone, destando sgomento tra gli abitanti. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della vittima non sono state rese note. Adesso saranno le indagini a fare chiarezza sull’accaduto.

Non è la prima volta che nel nostro Paese capita un incidente sul lavoro. Sono molti i drammi, tra l’altro simili tra loro, che in questi giorni i giornali nazionali stanno raccontando. In Italia si stima che ogni giorno almeno 3 persone perdano la vita sul lavoro, e per questo le associazini di categoria vogliono prendere seri provvedimenti.