Conserva il cadavere della figlia morta suicida, denunciato

Un fatto di cronaca nera è avvenuto nelle ultime ore ad Imola, nel Bolognese. Un uomo anziano è stato denunciato per occultamento di cadavere dopo che una pattuglia di carabinieri ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di un appartamento. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e per questo emanava un forte odore.

L’uomo denunciato è un anziano di settantasette anni, si tratta del padre della vittima. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe morta suicida nella propria abitazione ed avrebbe deciso di togliersi la vita a causa di un forte stato di disagio sociale.

La vittima aveva 42 anni ed il suo cadavere è stato trovato disteso nella vasca da bagno. Era coperto con un telo di plastica e nella stanza era presente un ventilatore che mandava i gas porvenienti dalla salma fuori dalla finestra. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta 40 giorni prima del rinvenimento.

La salma è stata portata al deposito osservazione salme di Bologna e forse verrà effettuata un’autopsia per chiarire meglio le dinamiche dell’accaduto. Il padre è stato denunciato per occultamento di cadavere, secondo quanto riferito avrebbe deciso di nascondere il corpo perchè non accettava l’idea di perdere per sempre sua figlia.

Da considerare il fatto che il padre della vittima avrebbe contattato i carabinieri il 3 novembre fingendosi un cugino preoccupato per la sorte della donna di cui non aveva più notizie da molti giorni. Nessuno dei vicini si è accorto di nulla e non avrebbero mai sospettato che in quell’appartamento ci fosse un corpo senza vita. Per il momento l’appartamento dov’è avvenuta la tragedia è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che continueranno ad indagare sull’accaduto.