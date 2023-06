Cono piccolo due gusti, 4 euro: perché il gelato costa così tanto nell’estate 2023

In un caldo pomeriggio d’estate, cosa c’è di meglio di un gelato artigianale? Nulla, forse. Per grandi e piccini è la merenda perfetta. Ma spesso ormai non bastano più le monetine, gli spiccioli. A volte bisogna tirar fuori le banconote. Il prodotto tipico dell’estate tricolore, seppur noto per la sua dolcezza, sarà quest’anno particolarmente “salato“. Il gelato resta immancabile nella dieta estiva degli italiani, ma si stanno registrando sul territorio, da nord a sud, sensibili rincari dei listini. La denuncia arriva oggi da Consumerismo No profit, che ha messo a confronto i prezzi dei gelati nelle varie città italiane.

Spiega il presidente Luigi Gabriele: “Il prezzo medio dei gelati ha registrato in Italia a maggio un incremento medio del +22% rispetto allo stesso periodo del 2022. A pesare sui listini di tale prodotto è l’incremento dei costi delle materie prime, dalle uova allo zucchero alla frutta, ma anche il caro-energia che determina aggravi dei costi di produzione. A crescere sono sia i prezzi dei gelati in vaschetta venduti presso i supermercati, sia i prodotti confezionati che si possono trovare nei bar, ma anche coni e coppette delle gelaterie stanno subendo sensibili rincari, al punto che a Roma un cono piccolo da due gusti supera anche i 4 euro nelle zone più turistiche“.

A lievitare è stato il prezzo all’ingrosso di latte, zucchero, uova, frutta ma anche di semilavorati come la pasta di pistacchio e di nocciola. E poi anche il costo delle confezioni di carta e plastica sta lievitando. L’andamento dei listini, tuttavia, è estremamente diversificato sul territorio, rileva Consumerismo No profit. Prendendo in esame una vaschetta da 1 kg venduta negli esercizi commerciali, si scopre che Firenze è la città con il prezzo più alto d’Italia.

Le città più economiche sono Padova, Siena e Vicenza. In ogni caso, nonostante i rincari, ci sono pochi dubbi sul fatto che italiani e turisti stranieri, anche nei prossimi mesi, continueranno a premiare le circa 40mila gelaterie artigianali presenti da nord a sud passando per le isole maggiori.

Ogni gelateria artigianale è un’impresa che mette passione e dedizione nella produzione di gelati di alta qualità, utilizzando ingredienti genuini e selezionati. Nonostante i costi in aumento, gli artigiani gelatieri continuano a creare gusti unici e deliziosi, offrendo un’esperienza culinaria indimenticabile a chiunque decida di concedersi un momento di dolcezza.