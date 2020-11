Conclusa ʼinchiesta "Fortnite” sulla rete di pedofili, la scoperta fatta da una mamma

Cosa ne pensa l’autore

Giacoma Chimenti - I dispositivi tecnologici sono un bene e al tempo stesso costituiscono un pericolo per i minori che inconsapevolmente possono rimanere vittime di adescamenti come è capitato a questi bambini. Purtroppo ci sono persone che non hanno dignità e vanno cercando divertimenti e piaceri turbando la vita di tante anime innocenti. Le condanne dovrebbero essere esemplari, non lievi come spesso accade.