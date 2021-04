Conad Nord Ovest dona i pasti a più di 10 mila famiglie in difficoltà

Sono sempre di più le famiglie che non riescono a far fronte alle varie tasse arrivando a fine mese e, cosa ancora più difficile, non ce la fanno a preparare un pasto in tavola per la famiglia. In base agli ultimi dati che sono stati raccolti da Istat, sembra che in Italia siano più di 995 mila le famiglie che non riescono ad affrontare le spese minime. Per questa ragione, la Conad Nord Ovest ha deciso di supportarle offrendo loro dei pasti.

Per questa ragione, la Conad Nord Ovest, poco prima dello scorso Natale, ha deciso d’intervenire supportando queste famiglie e donando alla Caritas Italiana circa 632.520 Euro che equivalgono a più di 160 mila pasti per circa 10 mila famiglie che sono in difficoltà e in condizioni di estrema povertà.

Un gesto nato per celebrare le tantissime attività legate ai 60 anni della Conad Nord Ovest per stare vicino alle famiglie in modo che abbiano un pasto caldo con cui sfamarsi. Valter Geri, il presidente di Conad Nord Ovest, resosi conto della difficile situazione in cui versano le famiglie, ha deciso d’intervenire supportandole con questo aiuto. Queste le sue parole:”In Italia ci sono migliaia di famiglie in grande difficoltà, molte delle quali non più in grado di acquistare beni per sopravvivere. I dati drammatici che tutti abbiamo davanti agli occhi ci hanno spinto a intervenire concretamente”.

Un anniversario di 60 anni che punta il focus sugli elementi e i cardini di questo progetto insito nel gruppo e staff di Conad Nord Ovest. Un gruppo attento a valori quali la partecipazione, l’ascolto, ma anche la responsabilità, l’impegno, la solidarietà. In questo modo sperano di dare sollievo a coloro che sono maggiormente in difficoltà.

Conad Nord Ovest è una realtà con 118 empori dislocati un po’ in tutta Italia: dal Piemonte alla Lombardia nella provincia di Mantova, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Una iniziativa che permette alle persone in difficoltà di reperire i beni di prima necessità. Molte di queste persone hanno perso il lavoro per via della pandemia e hanno difficoltà a trovarlo. Questa iniziativa nasce proprio in sostegno delle tante famiglie che vivono questa drammatica realtà.