La storia di Marinella Beretta, la 70enne rinvenuta cadavere nella sua abitazione di Como, dopo oltre due anni dal decesso, ha fatto il giro d’Italia. In queste ore, ci potrebbe essere una possibile svolta in quanto, forse, Marinella non era così sola al mondo. La donna, lo ricordiamo, è stata trovata in avanzato stato di decomposizione, seduta su una sedia del salotto, il 4 febbraio.

Originaria di Erba, la Beretta, morta probabilmente da oltre 2 anni nell’abitazione in via Comum Oppidum, a Como, è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna. Il ritrovamento del corpo mummificato è avvenuto dopo le telefonate dei vicini di casa ai Vigili del Fuoco perché alcuni alberi del giardino della donna, per via del vento forte, rischiavano di cadere, rendendo pericoloso il passaggio lungo la strada privata in cui viveva.

I parenti dell’Emilia Romagna

Come riportato da Fanpage.it, pare che alcuni cugini della donna, che vivono in Emilia Romagna, l’abbiano riconosciuta nella foto che ha fatto il giro d’Italia, mettendosi in contatto con la polizia. Agli agenti hanno raccontato che da anni, ormai, non sentivano più Marinella e non avevano più nessun rapporto con lei.

La versione raccontata dai cugini sembrerebbe, per ora, credibile ma spetterà ai poliziotti effettuare tutti gli accertamenti del caso, amche perchè a tali cugini spetterebbero tutti i beni e gli oggetti conservati nella casa della 70enne. Le chiavi dell’abitazione sono ancora custodite in polizia e nei prossimi giorni verranno consegnate al proprietario dell’immobile, un imprenditore svizzero a cui la donna aveva venduto la sua villetta, ottenendo l’usufrutto a vita.

Mentre il giallo sulla morte di Marinella ha sconvolto il nostro Paese, con l’auspicio di riuscire, presto, ad accertare le cause del suo decesso, che è comunque un esempio di dramma della solitudine, il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare ai funerali, dicendo: “Almeno per l’ultimo saluto che non sia da sola”. La data dei funerali non è ancora stata decisa ma la si deciderà al termine degli esami eseguiti sul corpo della donna.