Como: l’assessora alle Politiche Sociali strappa via la coperta a un clochard

Sta girando sulla rete da questa mattina il video che testimonia il gesto dell’assessora alle Politiche Sociali della Lega per Salvini, Angela Conergia. La donna si accosta a un clochard sdraiato su un letto della provvidenza sotto i portici di San Francesco e, dopo aver afferrato la coperta che lo ripara, gliela toglie di dosso e la porta via, per gettarla sul terreno qualche metro più avanti.

Non stiamo parlando di una ragazzata o del gesto compiuto dai soliti cattivi ragazzi, ma di un’azione di un personaggio delle nostre istituzioni e, per di più, un’addetta alle politiche sociali del nostro Paese.

Se il sindaco di Como e la sua giunta a trazione leghista avevano firmato un’ordinanza che vietava i bivacchi dei senzatetto che prevedeva sanzioni per chi non avesse rispettato la legge, è chiaro che a livello sociale si siano fatti pochissimi progressi nella città.

La reazioni dell’associazione Cominciamo da Como

Il video è giunto agli attivisti dell’associazione Cominciamo da Como che lo hanno fatto circolare in rete preventivamente, affinché la realtà dei fatti fosse resa nota per ciò ch era: un gesto indelicato che nulla ha a che fare con la reale volontà e con ciò che sarebbe necessario per risolvere il problema dell’accattonaggio.

L’associazione ha commentato l’accaduto come un fatto del tutto inaccettabile che comprova come la giunta di destra si pone nei confronti di persone senza casa e in evidente difficoltà sociale ed economica.

Il video è su tutti i social

Come accade in questi casi, quando una notizia, per di più correlata di video-prova, finisce sui social media, la reazione degli utenti è quella dello sdegno. Il gesto è ampiamente condannato ed è giudicato inaccettabile e violento; l’eco della news rimbalza ovunque sulle maggiori testate giornalistiche.

Trattandosi di un gesto compiuto da un rappresentante delle istituzioni, i più si domandano se l’assessora, dopo questo gesto plateale, debba o meno mantenere il suo ruolo, o se sia il caso di dare immediate dimissioni.