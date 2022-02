Hanno notato quel giardino incolto, con nessuno che entrava e usciva dall’abitazione. Eppure lì viveva ancora la signora Marinella Beretta, 70 anni, in una villetta situata a Como in via Comum Oppidum. La donna aveva venduto la villetta ad un uomo svizzero, ma comunque ha mantenuto il diritto di usufrutto dell’immobile. L’uomo che ha acquistato la casa pagava regolarmente la somma mensile dovuta alla 70enne, e tra l’altro pare che recentemente avesse cercato di mettersi in contatto con lei, ma senza successo.

A questo punto i vicini hanno chiamato proprio l’acquirente della villetta, il quale si è recato a fare un sopralluogo. Quest’ultimo non sospettava assolutamente nulla che la signora fosse deceduta. In questi giorni di forte vento poi alcune piante erano pericolanti, per cui i residenti della zona erano preoccuopati. Quando l’acquirente della villetta è arrivato sul posto si è accorto che le porte fossero chiuse dall’interno. Così ha chiamato la Polizia di Stato.

Macabra scoperta

Sul posto si è recata anche una squadra di Vigili del Fuoco. Vedendo che la signora non rispondeva la Polizia ha chiesto al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica se potessero rompere una finestra per poter entrare. Una volta all’interno dell’appartamento non ci hanno messo molto a capire quanto era successo.

Il cadavere della signora giaceva seduto su una sedia, in salotto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale ha stabilito che la signora non fosse morta recentemente, ma da due anni. Due anni in cui nessuno ha sospettato nulla, tra l’altro anche i vicini credevano che quella casa fosse vuota.

L’ultima volta che la signora è stata vista in zona è stata a settembre 2019. Da lì più nulla. La salma della 70enne è stata trasferita presso la camera morturia dell’ospedale Sant’Anna. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma sarà adesso la Procura a decidere se effettuare o meno l’autopsia.