Una donna è morta questa mattina a Como precipitando dall’autosilo situato in via Auguadri. Il dramma si è verificato intorno alle ore 10:15, quando alcuni passanti hanno notato il corpo della signora, una 58enne, riverso sull’asfalto. Si è capito subito che qualcosa di grave dovesse esserle successo, per questo sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118 della Croce Azzurra di Como, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora.

Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Al momento non si sa con precisione per quale motivo la donna sia caduta dalla struttura. Ogni ipotesi resta valida, da quella dell’incidente a quella del gesto volontario, che al momento rimane la più probabile. Purtroppo le sono state fatali le ferite riportate durante la caduta. La donna ha fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo. L’autosilo è un parcheggio multipiano e quello di via Auguadri è uno dei principali della città di Como.

Precipitata dal settimo anello

Secondo quanto riferisce Qui Como, la signora sarebbe precipitata dal settimo anello del parcheggio. Alcuni passanti hanno provato a soccorrerla, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto serie. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Dai frame sembra non ci siano dubbi sulla volontarierà del gesto della donna. Pare che la donna, al momento della caduta, fosse stata priva di documenti di identificazione. Al momento le informazioni sulla tragedia sono molto frammentarie e ulteriori aggiornamenti si potranno avere nelle prossime ore.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Via Auguadri è stata chiusa al traffico, questo in modo da consentire alle autorità di poter effettuare tranquillamente i sopralluoghi, ma anche per allontanare eventuali curiosi e proteggere il corpo della vittima da sguardi indiscreti.