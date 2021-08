Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Solbiate con Cagno, in provincia di Como, dove un anziano è morto dopo essere caduto dalla sua bicicletta. Le cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire con precisione. L’uomo, classe 1942, si trovava in sella alla sue due ruote, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’urto con il terreno è stato forte, tanto che il malcapitato ha riportato ferite molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Malnate, che hanno trasportato l’anziano a sirene spiegate verso l’ospedale Circolo di Varese, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Como, i quali vogliono capire le cause del sinistro costato la vita all’anziano. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 65 intorno alle ore 8:40. Non è dato sapere dove l’anziano fosse diretto.

Dolore in paese

La vittima si trovava in sella ad una bici da corsa. La due ruote pare non abbia subito danni significativi. Come già detto, per l’anziano la caduta dalla bici si è rivelata purtroppo fatale. Vista la gravità della situazione sul posto il 118 ha inviato anche un’automedica. I sanitari hanno fatto davvero di tutto per poter salvare la vita all’anziano ciclista.

I media locali hanno pubblicato le immagini della zona in cui è avvenuto l’incidente. Sotto shock la comunità di Solbiate con Cagno, che ha appreso della tragedia in pochi minuti. Per motivi di privacy, ma anche per rispetto dei famigliari, le generalità del deceduto non sono state rese note.

Si tratta di una vicenda abbastanza delicata. Nelle prossime ore forse si conosceranno ulteriori dettagli su quanto accaduto oggi in provincia di Como. Ogni anno sono diversi i ciclisti che perdono la vita in queste tragiche circostanze. Per il momento non si conoscono neanche le cause della morte dell’anziano.