Como: a 38 anni partorisce l’undicesima figlia

Si chiama Giuditta ed è l’undicesima figlia di Claudia Guffanti, 38enne di Como. La donna ha avuto la sua prima gravidanza a 22 anni e da lì in poi non si è più fermata; è mamma di altri sette maschi e tre femmine.

Giuditta gode di ottima salute, pesa 3 kg e 100 grammi ed è nata con parto naturale all’ospedale di Valduce in provincia di Como. Ad attenderle a casa c’è la numerosa famiglia composta da altri 10 figli e il papà Diego Pianarosa, 41 anni, consulente informatico che, con il suo lavoro, mantiene tutti loro.

Le parole di mamma Claudia

Mamma Claudia spiega che per lei non è stato un sacrificio rinunciare alla carriera lavorativa per dedicarsi totalmente alla famiglia e alla cura dei suoi figli. Non ha rimpianti o rimorsi. Nella vita, i due coniugi hanno accolto tutti questi figli senza fare calcoli o previsioni, ma accettando ogni volta il dono che la vita gli ha fatto. Sicuramente dietro c’è un grande impegno organizzativo per tenere a bada tutti.

Alla base, però, ha spiegato Claudia, c’è un grande gioco di squadra. Come per ogni coppia, anche loro devono affrontare dei momenti difficili ma li superano sempre insieme e con gioia. I due genitori, inoltre, confessano che non escludono che dopo Giuditta possa esserci un altro bambino e che sono pronti e ben lieti di accogliere un’altra vita nella loro famiglia.