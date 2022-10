Come sono organizzate le bande sudamericane a Milano, tra riti di iniziazione e denaro

Ascolta questo articolo

Le bande sudamericane a Milano sono organizzate attorno a riti di iniziazione e una quota di affiliazione. Per entrare a far parte della banda, i potenziali membri devono passare attraverso un processo di iniziazione e pagare una quota. Questa quota consente alla banda di mantenere le sue operazioni e supportare i suoi membri. Le bande sudamericane sono state al centro delle operazioni di polizia negli ultimi mesi. Secondo l’ultimo rapporto della Direzione investigativa antimafia, l’attività della criminalità organizzata in Italia è aumentata in modo significativo nella seconda metà del 2021. Ciò ha incluso un aumento significativo del numero di omicidi, casi di estorsione e operazioni di traffico di droga. Chi sono i membri di queste cosche e come sono attivi in Lombardia?

Secondo il Dipartimento Investigativo Antimafia, queste bande criminali sono arrivate in Italia alla fine degli anni ’90. Sono estremamente ben organizzati e hanno una rigida gerarchia. Sono coinvolti in una vasta gamma di attività criminali, dal traffico di droga al riciclaggio di denaro. Dall’inizio degli anni 2000, “pandillas” (bande) sono diventati una presenza significativa in Nord Italia, modellandosi sulle aggregazioni di latinos che da tempo sono attive negli Stati Uniti. Le indagini non sono mai cessate. Il 5 ottobre dello scorso anno le forze dell’ordine hanno eseguito 17 ordini di custodia cautelare emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Questo è stato l’evento più recente nel suo genere. Ci sono giovani salvadoregni accusati di associazione a delinquere finalizzata a tentato omicidio, rapina, furto e spaccio di droga. Alcuni di loro sono in carcere, mentre altri sono agli arresti domiciliari.

La banda criminale più attiva della zona è “Barrio18”

La gang più attiva di Milano è il “Barrio18”. È la più grande organizzazione criminale che opera a Los Angeles ed è spesso indicata come la banda della 18a strada, 18th Street gang. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) spiega che la banda di strada “Barrio18” è responsabile dell’aggressione a un membro di una banda rivale chiamata MS13 nel parco di piazza Bottini a Lambrate, Milano, il 9 febbraio 2020. L’attacco è stato il risultato di una disputa tra i membri delle due bande. La vittima è stata colpita con un oggetto contundente alla schiena e alla testa, facendola cadere a terra. L’aggressore ha poi continuato a colpire la vittima alla testa con l’oggetto contundente, provocando gravi ferite. Il 13 settembre, nei pressi della stazione di Lambrate, tre membri della banda Barrio18 hanno rapinato un connazionale dopo averlo colpito con una bottiglia di vetro rotta. Il 16 novembre dello stesso anno, un altro salvadoregno ha rapinato una guardia di sicurezza e ha rubato la sua arma di servizio.

Una forte presenza nella città di Milano

La Procura di Milano ha sottolineato come la banda latinoamericana “Barrio18” esercitasse sul capoluogo lombardo un livello di controllo sia fisico che territoriale, rispetto ad altre bande di strada all’interno della comunità latinoamericana della città. La banda criminale straniera presente in Lombardia è solo una delle tante. Non c’è una vera e propria divisione del territorio tra le diverse cosche, e spesso collaborano tra loro fino a quando i loro interessi non si incrociano con quelli della mafia autoctona.

Come avviene l’affiliazione nella gang

La banda ha una chiara gerarchia, con i responsabili dell’approvazione dei nuovi membri e quelli responsabili della rimozione dei membri esistenti. Questo aiuta a mantenere la banda organizzata e funzionante senza intoppi. La Procura ha spiegato che la “Barrio 18” organizza anche attività illecite per mantenere il proprio potere nel milanese. Queste attività includono ordinare ai membri di commettere crimini per ottenere nuovi seguaci. Coloro che hanno scelto di far parte del piano criminale hanno dovuto subire punizioni fisiche per vedere se potevano gestirlo. I vertici del “Barrio18” convocano una riunione una volta terminata la punizione, e i partecipanti hanno dovuto pagare una quota associativa mensile. Quando ti unisci alla banda, si devono rispettare tutte le regole.