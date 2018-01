Colpo grosso al grand hotel di Sestriere, sottratti valori per 80 mila euro

Due telefonate, una ai carabinieri, un’altra all’ambasciata ucraina di Milano: i ladri, entrati in una delle camere d’albergo dei Principi di Piemonte, hotel di lusso a Sestriere (TO), hanno portato via la cassetta di sicurezza con quanto conteneva. Vittima del furto una famiglia di turisti ucraini che, per lavoro, vive nel principato di Monaco.

Arrivati in albergo, gli ospiti piuttosto facoltosi hanno subito depositato soldi e preziosi nella cassetta di sicurezza. I ladri, riusciti ad impossessarsi della cassaforte, se ne sono andati con un bottino di circa 80 mila euro. Tra i preziosi sottratti, il Rolex dal valore di 20mila euro, che l’imprenditore edile aveva depositato per non rovinarlo sulle piste da sci.

Ieri, verso l’una, quando è accaduto il fatto, nella hall dell’albergo, causa maltempo, c’era più gente del solito. Una prima ipotesi è che i ladri si siano mescolati a loro per salire indisturbati nelle camere. Due porte sono state forzate, forse con un piede di porco. In quel piano, le signore addette alle pulizie avevano già terminato il loro lavoro: inoltre, non è installata nessuna telecamera di sorveglianza, pertanto i ladri hanno potuto agire indisturbati.

La coppia e il loro bambino di 5 anni si trovava a Sestriere da venerdì sera, probabilmente fin da subito è stata tenuta sotto controllo dai ladri, che ne hanno studiato le mosse. Doveva essere una vacanza di una settimana, tranquilla, sulla neve, insieme ad amici italiani e, invece, ai carabinieri hanno spiegato: “Siamo rimasti sulle piste tutta la mattina“. Al rientro, per far riposare il piccolo, la triste sorpresa: gioielli e documenti erano spariti.

I carabinieri di Sestriere e quelli della compagnia di Susa da ieri pomeriggio stanno indagando sul furto alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai ladri nella camera d’albergo svaligiata. Resta da capire come i ladri abbiano fatto a raggirare l’ostacolo del personale alla reception e, visto che è stato l’unico furto, se avevano ben preciso chi colpire.