Coca-Cola celebra la Campania con delle edizioni limitate.

Coca-cola ha deciso di omaggiare la regione Campania, cambiando le etichette delle sue bottiglie e delle lattine di Coca-Cola, Coca-Cola zero zuccheri e zero calorie rappresentando dei luoghi simboli della regione.

Questi prodotti sono in edizione limitata, verrano creati esclusivamente nella sede di Marcianise e distrinbuite solo nella regine Campania. I luoghi simbolo scelti per omaggiare la Campania sono quattro: il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Positano e i Faraglioni di Capri.

La motivazione

Il direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Coca-Cola HBC Italia, Giangiacomo Pierini, ha dichiarato: “Con queste edizioni speciali desideriamo ringraziare l’intera regione, che arricchisce ogni giorno il nostro cuore italiano”. Inoltre ha aggiunto: “Il nostro legame con la Campania non è solo industriale, essere presenti sul territorio per noi significa farlo in modo responsabile creando valore da condividere con le comunità locali attraverso continui investimenti e progetti concreti di carattere sociale”.

Il sostegno della Coca-Cola per la regione Campania, non si ferma solo a delle etichette in edizione limitata. Sono stati pianificati anche degli aiuti economici, per diverse società e assiciazioni. Tra queste la Star Judo Club, di Gianni e Pino Maddaloni, un’associazione sportiva che opera a Scampia, un quartiere difficile di Napoli, che si pone come obbiettivo di trasmettere la legalità attraverso lo sport.

Il rapporto di Coca-Cola con la regione Campania parte dal 1955, quando a Napoli nasce la Fanta, una delle più importanti bevande appartenente al marchio Coca-Cola. Mentre nel 1977 nasce lo stabilimento di Marcianise che produce circa 224.000.000 litri di Coca-Cola all’anno, rappresentando il centro delle attività produttive

Lo stabilimento di Marcianise rappresenta anche una risorsa economica per la Campania, con oltre 970 posti di lavoro e sono circa 2567 persone il cui reddito, dipende totalmente o parzialmente da Coca-Cola. Inoltre in questo stabilimento da 8 anni, Coca-Cola ha investito oltre 32 milioni di euro, per modernizzare e per le nuove tecnologie, facendolo diventare un’eccellenza industriale anche nella sostenibilità ambientale.