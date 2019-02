Clochard romano trova vitto e alloggio grazie a un video circolato sui social

Nei giorni scorsi su Facebook è diventato virale un video dove un senzatetto romano lancia un appello dove non chiede uno stipendio, ma solo un letto e un pasto caldo, per sé e per il suo inseparabile cane, Tommaso; in cambio si mette a disposizione per cucinare, pulire, fare lavori di muratura, giardinaggio e idraulica. Precisa di non aver vizi, se non l’amore per i libri e per gli animali.

Il suo appello è stato ascoltato; infatti, dopo aver pubblicato il video si è scatenata una gara di solidarietà per aiutare il senzatetto; Francesco può cambiare completamente vita.

Un lavoro per Francesco

Il senzatetto 63enne è finito nei guai agli inizi degli anni novanta, in seguito al fallimento del suo matrimonio. Ha iniziato a vivere in strada nella zona di Via Vittorio Veneto.

Qualche giorno fa è stato notato da una avvocatessa, Maria Teresa Napolitano, mentre frugava in cassonetto della spazzatura, fuori da un ristorante per cercare del cibo per Tommaso; l’avvocatessa gli ha chiesto se aveva bisogno di aiuto e lui ha annuito. La donna ha contattato una sua amica, Loredana Pronia, presidente dell’associazione FederFida, che si occupa proprio dei senza tetto con animali. Da loro è partita l’idea di realizzare un video-appello per chiedere aiuto.

L’offerta di lavoro è arrivata da Mantova, dove il proprietario di un maneggio gli ha offerto un lavoro, che consiste nella pulizia delle stalle e la manutenzione dell’orto e del giardino, in cambio di vitto e alloggio, ovviamente per lui e per il suo compagno a quattro zampe.

Con un nuovo video, l’uomo ringrazia tra le lacrime tutte le persone che gli hanno mostrato tanta solidarietà e si dichiara molto felice per questa nuova opportunità che gli è stata offerta, un lavoro all’aria aperta e a contatto con gli animali.