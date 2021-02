Clienti ballano assembrati e senza mascherina in un locale: pericolo contagio in provincia di Lecce

Nonostante siamo in piena pandemia da Covid-19, in un locale della costa sud della provincia di Lecce, nella giornata di ieri, è andato in scena l’incredibile. Molte persone che stavano pranzando nel locale hanno infatti inscenato un ballo di gruppo senza il minimo rispetto della normativa anti Covid.

Nelle foto diffuse dalla testata giornalistica Brindisi Cronaca, infatti, si vedono molti individui, anche adulti, che non indossano la mascherina o la portano sotto al mento, contrarimente a quanto stabilito dai protocolli di sicurezza internazionali. In Puglia, al momento, vige la zona gialla, per cui dalle 5:00 del mattino alle 18:00 bar e ristoranti possono aprire al pubblico e servire i clienti ai tavoli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ma la situazione, da quanto si evince, deve essere sfuggita di mano, creando una situazione pericolosa per eventuali contagi da Covid-19, che secondo quanto riferiscono i media locali potrebbero interessare adesso sia la provincia di Lecce che quella di Brindisi, sempre se all’interno del locale ci sia stato qualche positivo al Sars-CoV-2. La località marittima si trova infatti proprio a pochissima distanza dal confine con la provincia brindisina, e diversi residenti nel capoluogo di provincia adriatico avrebbero partecipato al pranzo in questione.

Potrebbero scattare indagini

Le immagini sono state diffuse sulla rete e su alcuni giornali locali, per cui adesso non è escluso che le foto del ballo possano finire in mano alle forze dell’ordine e alla stessa Asl di Lecce, che potrebbe avviare il tracciamento dei contatti. Sempre secondo quanto riferisce Brindisi Cronaca, molto probabilmente la proprietà del locale in questione ha organizzato il pranzo per i clienti proprio per riprendersi dalle enormi difficoltà economiche che il settore della ristorazione sta affrontando. Adesso non è escluso che i clienti partecipanti al ballo vengano multati, con possibili conseguenze anche per l’attività ristorativa.

Tra l’altro c’è poi il problema varianti, che stanno preoccupando gli esperti e molti cittadini, in quanto potrebbero anche resistere ai vaccini ed essere comunque più contagiose del ceppo Covid-19 originario di “Wuhan“. Per questo gli esperti raccomandano cautela, e di continuare a seguire le più elementari norme di sicurezza, come indossare la mascherina, disinfettare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.

Nelle giornate di sabato e domenica, complice anche il bel tempo, in tutta la Puglia si sono verificati assembramenti e situazioni pericolose per il contagio da Covid-19. Nella stessa serata di sabato la Polizia di Stato ha chiuso due locali a Brindisi, mentre la costa sud del capoluogo di provincia adriatico è stata completamente presa d’assalto, soprattutto lungo le marine di Campo di Mare e Torre San Gennaro. Numerosi assembramenti anche a Bari e Lecce.