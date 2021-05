Si è sfiorata la tragedia a Chiaiano, quartiere della periferia di Napoli, dove negli scorsi giorni, un uomo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine è stato aggredito mentre si trovava dal barbiere. Secondo quanto riferisce Fanpage, alcuni uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel salone, dove il cliente in questione si era appena seduto per sottoporsi al taglio dei capelli. Gli individui lo hanno trascinato giù dalla sedia, prendendolo a calci e pugni e colpendolo con un bastone.

Il malcapitato è stato quindi lasciato per terra dopo l’aggressione, mentre i malviventi si sono dati alla fuga. Erano circa le ore 19.00 quando è scattato l’allarme. La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza in ospedale, in quanto ha riportato diverse ferite lacero contuse e un trauma policontusivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto ad ascoltare i testimoni e ad effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Furia cieca

Quando i malintenzionati sono entrati nel negozio non avrebbero detto nulla. Si sono diretti verso la sedia dove il 38enne si stava sottponendo al taglio dei capelli e lo hanno cominciato a massacrare di botte. Una furia cieca, che ha scioccato anche il professionista titolare della stessa attività, che di certo non si aspettava un episodio del genere.

I testimoni hanno spiegato che non era possibile vedere in faccia gli aggressori, in quanto il volto era coperto. Non ci sono dubbi però che chi ha agito, lo ha fatto volendo colpire proprio il 38enne. Presumibilmente, come riferisce Fanpage, lo avevano visto in attesa nel salone ed avevano organizzato velocemente quella che è sembrato essere una vera e propria spedizione punitiva.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo episodio. I carabinieri continueranno le indagini per chiarire le circostanze del fattaccio e cercare di individuare i responsabili dell’aggressione. Il movente del folle gesto resta quindi ancora oscuro e tutto da chiarire.