Clamoroso furto in chiesa a Brindisi: asportati preziosi e oggetti sacri

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come purtroppo i malviventi possano entrare in azione anche in un luogo sacro, come appunto la chiesa di San Paolo Eremita a Brindisi. Dispiace per questo clamoroso furto effettuato in una delle più importanti chiese medievali della Puglia, sicuramente a breve potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo fatto che ha sconvolto la comunità brindisina.