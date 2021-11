Christiana Camilot, 53 anni, mamma di 3 figli, se n’è andata via per sempre, stroncata da un malore improvviso. La donna era andata a cena con un’amica la sera precedente, per poi essere trovata senza vita dal figlio.

La 53enne, considerata un’amica fidata, in grado di ascoltare e rispettare gli spazi degli altri, si è sentita male nel primo pomeriggio di giovedì, nella sua abitazione di via Fratelli Bandiera, a Pordenone e a nulla sono serviti i soccorsi, chiamati tempestivamente dal figlio.

La tragedia

Christiana, molto amata da tutti, piena di creatività, estrosa, amante dell’arte, aveva dedicato la sua vita ai suoi 3 figli fino a quando, dopo anni di lavoro come commessa, era riuscita a coronare il suo sogno e a mettere in luce il suo talento, aprendosi un laboratorio artistico.

L’amica Silvia Santarossa, avvocato, con la quale aveva cenato la sera precedente, ha raccontato: “È stato un dolore fortissimo. Non ce lo saremo mai aspettato. La sera prima era allegra e come al solito un vulcano di idee e progetti. A fine serata mi aveva detto di essere un po’ stanca e di sentire caldo. Ci siamo abbracciate e date appuntamento per i giorni successivi. È stata importantissima per la mia vita, non solo per avermi presentato il mio attuale marito, ma anche per com’era lei”.



Silvia ha aggiunto: “Mi piace essere circondata dalla sua arte .Vorrei ricordarla con la sua erre arrotata, il suo talento, la sua intelligenza viva, ma anche il suo garbo, la sua discrezione e il rispetto degli altri. Era la prima ad essere contenta delle cose belle che accadevano agli amici ed era una mamma straordinaria per la quale i figli erano una ragione di vita”.Forse proprio quelle sensazioni fisiche che Christiana ha riportato all’amica Silvia a fine serata trascorsa insieme, erano l’avvisaglia, non facile da decifrare, del malore che la stava per colpire in maniera fatale.

Camilot era molto conosciuta dalle persone che frequentavano la Contrada Maggiore e in particolare Corso Garibaldi. Proprio lì da qualche anno aveva aperto il suo laboratorio artistico, dopo diversi corsi di perfezionamento di ceramica e scultura tra Pordenone e Venezia. Tra i pezzi più pregiati, le collane i quadri realizzati con vari materiali quali foto, colore, gesso, rete, filo di ferro, esposti in mostra all’ArtEXpo di Barcellona nel 2015 e a quella di Roma nel 2020. Christiana lascia tre figli: Matteo 25 anni, Filippo 17 anni e Margot 13, oltre ai fratelli Marzio, Francesca e Patrizia.