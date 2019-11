Chioggia, bullismo su clochard: minorenni gli appiccano il fuoco ai capelli

Un video di 11 secondi sta girando su WhatsApp e Facebook. Ritrae l’atto in cui due giovani, probabilmente minorenni, danno fuoco con l’accendino ai capelli di un uomo senza fissa dimora. Mentre i primi due si alternano con l’accendino, senza mai riuscire nell’intento, un terzo ragazzo ritrae la scena. Il video finisce sul blog e sulla pagina Facebook “Chioggia azzurra“, con tutte le caratteristiche dell’indignazione.

Nel post di Facebook che mostra una foto del momento in cui viene compiuto l’atto di bullismo, si legge che c’è chi punta il dito sulle famiglie, in particolare “sull’insegnamento ricevuto dai genitori di questi ignobili criminali” e purtroppo “c’è anche chi non si fa problemi a deridere l’azione e a definirli semplicemente matti”.

La vittima è un uomo di circa 45 anni, conosciuto da molti a Chioggia, dove è avvenuto il fatto. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fisiche: restano quelle ricevute sulla dignità, ben più profonde e difficili da guarire, già minata da una vita insicura come può essere quella di chi vive in un peschereccio abbandonato.

Ancora l’uomo non è stato rintracciato. Il video lo ritrae in piedi, di spalle con addosso una giacca pesante. Non reagisce alla violenza dei giovani e, per questo, si legge in ansa.it che “sembra acconsentire passivamente alle angherie, forse in ragione di una diminuita capacità di difesa e di comprensione“.

A partire dal filmato, i carabinieri di Chioggia si sono messi subito al lavoro. Le indagini li hanno portati a un gruppo di bulli, per ora i presunti responsabili, alcuni dei quali minorenni. Sono responsabili di essersi “accaniti con gli accendini su un clochard, tentando di bruciargli i capelli” scrive ansa.it. Ancora non sono stati presi dei provvedimenti nei loro confronti, ma sarà la magistratura a dare un rapporto sul caso.

Nei primi giorni di ottobre il peschereccio era andato a fuoco, e allora l’uomo aveva spiegato di aver lasciato una candela accesa. Nasce il dubbio che l’episodio degli accendini e quello della candela siano in relazione tra loro.