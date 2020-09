Chieti: traffico paralizzato per macchina dei vigili, multati dai loro stessi colleghi

I divieti di sosta sono forse una delle regolamentazioni della viabilità urbana più utili di sempre. Il divieto infatti viene affisso in quelle zone dove la strada diventa particolarmente stretta, al punto da risultare impossibile un sorpasso di un’eventuale auto parcheggiata. Come giusto che sia, chiunque venga meno al rispetto di tali regole subisce inevitabilmente una multa, anche molto salata.

Il prezzo delle contravvenzioni per divieto di sosta, infatti, oscillano da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro. Cosa succede però se a trasgredire alle regole della viabilità automobilistica sono le stesse persone che dovrebbero stabilire l’ordine e il rispetto delle succitate normative? Si apprende infatti in questi giorni, in quel di Chieti, un episodio davvero singolare.

Sembra che un’automobile della polizia locale di Francavilla al Mare sia stata parcheggiata alla fine di Via Vicentini, a pochi passi da piazza Valignani, creando in poco tempo il caos. L’auto in questione infatti è stata parcheggiata in pieno divieto di sosta; il divieto è stato apposto in quel punto proprio per evitare che le auto potessero parcheggiare in quel punto, dato che la strada subisce una strettoia.

Il caso ha voluto che mentre l’auto della polizia era parcheggiata in modo scorretto, un grosso camion si è ritrovato a percorrere il centro storico, passando per la via dove era posteggiata l’auto della polizia. Il camion si è quindi ritrovato bloccato, impedendo anche a tutti gli altri veicoli di percorrere via Vicentini, provocando una congestione in pochissimo tempo.

Una situazione di caos si è scatenata anche nelle strade limitrofe alla via bloccata; in molti hanno scattato delle foto, circolate subito in rete, vista la situazione quasi paradossale. A tentare di porre rimedio all’ingorgo, si è precipitato in strada persino il sindaco uscente, Umberto Di Primio, ordinando di multare sia l’auto dei vigili che ha causato l’ingorgo, ma anche il conducente del camion rimasto incastrato. In ultimo, il primo cittadino ha poi commentato l’episodio: “Un po’ di civiltà in più avrebbe evitato la mezz’ora di caos che cittadini e automobilisti hanno dovuto subire“.