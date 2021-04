Chieti: scattano i controlli in un bar ma i clienti scappano nei campi

L’emergenza e la pandemia dovuta al Covid hanno portato alla chiusura della maggior parte dei servizi di ristorazione, bar e molto altro. I gestori di queste attività commerciali stanno soffrendo più di tutti per queste disposizioni, ma nonostante i divieti, alcuni cercano di fare i furbetti sperando di non venire scoperti. Peccato che abbiano giocato male le loro carte e sono stati fatti diversi controlli a tappeto per sgominarli.

Durante i normali controlli e giri di perlustrazione per controllare che tutto procedesse nel modo giusto, i Carabinieri di Ortona sono incappati in un bar chiuso per assembramenti, dove i clienti, non appena si sono resi conto dell’arrivo delle forze del’ordine, hanno cominciato a dileguarsi nei campi per sfuggire alle multe e sanzioni che sarebbero state comminate.

Oltre al bar a Santa Maria Imbaro, i Carabinieri hanno anche fermato tantissime altre persone che viaggiavano senza una giustificazione logica nei dintorni di Torino di Sangro e San Vito Chietino, sempre violando le norme e le disposizioni del decreto attualmente in vigore. La Compagnia dei Carabinieri di Ortona ha fatto indagini a tappeto, non solo nella provincia di Ortona, ma anche nel territorio limitrofo.

In base a quanto raccontano le forze dell’ordine, sembra che di fronte a questo bar a Santa Maria Imbaro, i clienti fossero riuniti senza l’uso di mascherine, non rispettando il distanziamento sociale che è di circa 1 metro tra una persona e l’altra. Non appena hanno incrociato i Carabinieri che giungevano nella loro direzione, hanno pensato di dileguarsi.

Alla vista delle forze dell’ordine, hanno abbandonato i bicchieri sui tavoli dileguandosi nei campi vicino onde evitare di pagare la multa salatissima a cui sarebbero andati incontro. Il gestore del bar, a differenza dei suoi clienti, ha dovuto pagare una sanzione molto salata chiudendo il bar per 5 giorni ed è partita la segnalazione alla prefettura di Chieti.