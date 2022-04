Una terribile disgrazia si è verificata questa mattina 6 aprile a Vasto, in provincia di Chieti, dove un’auto fuori controllo ha terminato la sua corsa sul marciapiede travolgendo due donne che si trovavano in strada. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, alla guida della vettura, una Fiat Panda, c’era un uomo di 49 anni. L’incidente è avvenuto in via Giulio Cesare, praticamente nel pieno centro abitato di Vasto. Una delle due donne ha riportato ferite gravissime.

Ad avere la peggio è stata per l’appunto una 64enne, la quale è rimasta schiacciata contro un’auto che era parcheggiata. A rendere ancora più drammatiche le circostanze dell’incidente è il fatto che il conducente che guidava l’auto avrebbe perso il controllo a causa di una malore improvviso, e per questo il malcapitato, che viaggiava con un’altra persona, ha perso il controllo del veicolo.

Soccori immediati

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno provveduto a soccorrere le vittime del sinistro. L’automobilista e un’altra donna sono stati portati in ospedale per tutte le cure del caso, mentre le condizioni della 64enne apparivano disperate già dai primissimi momenti dell’intervento di soccorso.

Sul luogo del fatto di cronaca è arrivato anche un elicottero di soccorso del 118, che ha trasportato la 64enne presso l’ospedale Santo Spirito di Pescra. La donna però è deceduta durante il trasporto presso il nosocomio a causa delle gravissime lesioni e ferite riportate. Le sue generalità non sono state rese note.

Il sinistro si è verificato attorno alle ore 11:00. Ancora da chiarire per bene la dinamica del sinistro. Secondo quanto riferisce Chieti Today, l’auto è finita all’interno del parcheggio di una farmacia, dove appunto si trovavano le due donne. L’auto è quindi finita sul marciapiede colpendo un veicolo parcheggiato e quindi le due donne. Sconosciute le cause che hanno portato l’uomo ad avere il malore.