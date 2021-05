Chiara Meoni uccisa da una malattia a 18 anni, era figlia del pilota Fabrizio Meoni scomparso nel 2005

A 16 anni dalla scomparsa del pilota Fabrizio Meoni, un altro terribile lutto colpisce la famiglia dello sfortunato pilota: la figlia Maria Chiara è morta a soli 18 anni in seguito ad una malattia. La notizia ha sconvolto la comunità di Castiglion Fiorentino, dove Fabrizio era nato e Chiara tuttora viveva con la famiglia.

A diffondere la notizia sabato mattina è stato il sindaco Mario Agnelli, che su Facebook ha scritto: “Sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui. Hai avuto però anche una madre e un fratello straordinari che hanno dimostrato di essere speciali esattamente come Fabrizio“.

Chiara è stata sconfitta da una malattia incurabile che aveva scoperto poco tempo fa. Sei i mesi trascorsi in ospedale nel tentativo di sconfiggere la malattia, poi la decisione di tornare a casa tra i suoi affetti prima della fine. La comunità di Castiglion Fiorentino si è ora stretta intorno ad Elena e Gioele, la madre ed il fratello maggiore di Chiara che sono rimasti al suo fianco durante i mesi di ricovero al Meyer e dopo il suo ritorno a casa.

Il sindaco Meoni, amico stretto della famiglia, ha dichiarato il lutto cittadino per domenica, scrivendo: “nulla sarà come prima, proclamo per l’intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni. Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo“. Una commossa folla ha partecipato oggi ai funerali della giovane, che si sono tenuti presso il campo sportivo del circolo Acli Rivaio per poter permettere a circa mille persone di poter essere presenti.

Il motociclista Fabrizio Meoni morì a Mauritania nel 2005 a soli 48 anni a causa di un incidente nella Parigi-Dakar, che aveva vinto nel 2001 e nel 2002. Fatale una caduta nella quale si ruppe due vertebre cervicali e che gli provocò un attacco cardiaco. All’epoca della sua morte Maria Chiara aveva solo 2 anni.